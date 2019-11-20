رفحاء 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس‏أقام النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً باللجنة الثقافية بمحافظة رفحاء اليوم برنامج مخصص للأطفال في مكتبة هناء المغربي للطفل بالشراكة مع المكتبة العامة برفحاء وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي بمشاركة 30 طفلاً وتناول البرنامج قراءة الكتب والقصص وركن للرسم وعدة مسابقات ثقافية معرفية.ووزع على المشاركين الهدايا والجوائز ‏وقالت المشرفة على البرنامج ولاء الشيحي أن الهدف أكساب الأطفال بعض المهارات مثل حب القراءة والاستمتاع بالرسم مع بعض المسابقات المعرفية والفكرية التي تنمي إدراكهم ومعرفتهم وتزيد شغفهم في التفكير والتنافس والبحث عن المعرفة.// انتهى //22:34ت م0351