جدة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأقام مركز تدريب المديرية العامة للسجون بجدة وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة ركناً تثقيفياً توعوياً عن الإسعافات الأولية ، بالإضافة إلى محاضرة وتطبيقات عملية .بحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر بن علي آل سلطان ومدير الاتصال المؤسسي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد أبوزيد وعدد من المدربين بهيئة الهلال الأحمر السعودي .وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر بن نواف العتيبي بأن مثل هذه الأنشطة والمبادرات تأتي لزيادة ورفع مستوى الوعي لدى العاملين لما للإسعافات الأولية من دورٍ هام في حياتنا ، وأهمية بالغة كونها تعتمد بالدرجة الأولى على المهارات البشرية وبالدرجة الثانية على الأجهزة والأدوات الطبية.وأقيمت محاضرة عن الإسعافات الأولية وأهميتها وأهدافها وعروض مرئية عن كيفية التعامل مع الحالات التي تستدعي تدخل مسعفين ، وانتهى العرض التقديمي بتمارين وتطبيقات عملية على طرق التعامل السليم مع الموقف الإسعافي الشخصي للمصاب.واختتم اللقاء بمعرض توعوي تثقيفي ، عُرضت فيه أدوات وتجهيزات الإسعافات الأولية.وأعرب قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر آل سلطان عن شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة لإقامة هذه المبادرة ،وتعاونهم المستمر والبناء وفي أعمالهم الجليلة التي يقدمونها.// انتهى //22:36ت م0352