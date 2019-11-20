القاهرة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسعقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بالتعاون مع الهيئة المصرية لسلامة الغذاء اليوم بالقاهرة ورشة عمل وبرنامج تطوير نظام المراقبة، وتفادي المخاطر للأغذية المستوردة وذلك في إطار مشروع "تعزيز قدرات أنظمة الرقابة على الغذاء في مصر لتسهيل التجارة".وركّزت ورشة العمل على تطوير الكفاءات والموارد من أجل تعزيز المعرفة وتطبيق مبادئ وممارسات الرقابة وتفادي المخاطر للأغذية المستوردة، استناداً إلى دليل منظمة "الفاو"، وتحليل ملف استيراد الأغذية الحالي في مصر.وبحثت بناء إطار لتصنيف المخاطر لمراقبة الأغذية المستوردة، بما في ذلك تحديد إجراءات الإدارة القائمة على المخاطر، منها عمليات ما قبل الحدود وعلى الحدود وما بعد الحدود؛ فضلاً عن تحديد متطلبات الموارد لتنفيذ هذا الإطار، بما في ذلك قواعد بيانات الاستيراد، واحتياجات الخدمة التحليلية، والتنسيق مع الوكالات الحدودية الأخرى، وتطوير تدفق عمل إدارة مخاطر الاستيراد ومخطط العمل الموحد.// انتهى //22:45ت م0355