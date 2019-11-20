الجزائر 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأعربت الجزائر عن رفضها القاطع للمواقف الداعية لوصف المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بأنها غير مخالفة للقانون الدولي, ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.وعدّ بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم هذه المواقف عقبة جديدة تقوّض المساعي الرامية إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية, مجددة موقفها من عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية و دعمها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م .وذكّرت في هذا الإطار بأهمية الرجوع إلى مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت لسنة 2002م.// انتهى //22:46ت م0356