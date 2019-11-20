القاهرة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الهيئة الوطنية المصرية للإعلام أنها بصدد تحديد موعد انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة للإعلام العربي الذي أعد لانعقاده على مدار عام من قبل لجنة متخصصة، تمهيدًا لعودة المهرجان بقوة بعد توقف دام سنوات طويلة.وأفادت الهيئة -في بيان اليوم-، بأن اللجنة عملت على إيجاد الأرضية الخصبة لبدء أعمال المهرجان بمشاركة عدد كبير من الدول العربية التي رحبت بعودته، بهدف الارتقاء بمستوى الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني في الوطن العربي، وتعزيز الصلات بين المبدعين العرب، وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية، وتنشيط تسويق الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني من خلال السوق الدولية للإنتاج، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال من خلال المعرض الدولي للأجهزة والمعدات.وأشار البيان إلى أن أنشطة المهرجان تتضمن سوق القاهرة الدولية للإنتاج الإذاعي والتليفزيوني والمعرض السنوي للإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلى الندوات الإعلامية والحفلات، كما يقدم المهرجان جوائزه الذهبية والفضية والبرونزية للأعمال الفائزة في مختلف المجالات الإذاعية والتليفزيونية.// انتهى //22:55ت م0358