أملج 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسوقف محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي اليوم ميدانياً على بعض الميادين والتقاطعات التي تنفذها بلدية المحافظة حالياً يرافقه رئيس بلدية المحافظة نزال بن سليمان العطوي ومدير إدارة الطرق بضباء المهندس عبدالله العمري ومدير مرور أملج الملازم أول محمد سليمان الجهني ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني .واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح مفصل من رئيس بلدية أملج عن هذه الأعمال .كما تفقد البازعي ميدان الإسكان وميدان منتزه الدقم السياحي والتقاطعات الرابطة بينها ، وطالب بسرعة إنهاء الأعمال ومراعاة أنظمة ووسائل السلامة خاصة أن هذه الأعمال تقع على الطريق الدولي الذي يشهد حركة مرورية مستمرة .// انتهى //23:11ت م0360