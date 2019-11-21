نيويورك 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم بمقر وفد المملكة في نيويورك السفير سفيان ميموني مندوب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعين حديثًا لدى ‫الأمم المتحدة.ورحب معالي السفير المعلمي‬ في بداية الاستقبال بالسفير ميموني.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.حضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والمراسم بوفد المملكة محمد بن عبدالرحمن القاضي، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة حكمت بن محمد السعيد.// انتهى //00:02ت م0362