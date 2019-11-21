نيويورك 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسارتفعت أسعار النفط اليوم، لأكثر من 2 بالمئة، بعد تقرير أفضل من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة إلى 62.33 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 2.6 بالمئة مسجلة 56.62 دولار للبرميل.ونمت مخزونات النفط الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك بحسب معلومات من إدارة معلومات الطاقة.// انتهى //00:06ت م0363