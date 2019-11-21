عمّان 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسثمّنت الحكومة الأردنية بيان الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن بعد جلسته اليوم الذي أكد لاشرعية المستوطنات ورفضها، بوصفها خرقًا للقانون الدولي ويقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في بيان صحفي، بعد إعلان الدول العشر بيانها في ختام جلسة لمجلس الأمن استمع فيها المجلس لإحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعملية السلمية: إن إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته العمل على ضم وادي الأردن المحتل هو إعلان قتل كل الجهود السلمية.وأكد أن لا سلام شاملاً دون زوال الاحتلال وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، موكدًا موقف بلاده الثابت الراسخ في إدانة المستوطنات الإسرائيلية ورفضها خرقًا للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن 2334.‏‎وكانت الدول العشرة المنتخبة في مجلس الأمن، أكدت أن المستوطنات تخرق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام، وطالبت إسرائيل وقف بناء المستوطنات واحترام التزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.// انتهى //00:07ت م0364