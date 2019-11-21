جيزان 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسالتقى نائب رئيس غرفة جازان أحمد أبوهادي اليوم بوفد ممثلي مجلس الغرف السعودية برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون الغرف حمود الربعي وممثلي الهيئة العامة للاستثمار وأمانة منطقة جازان ، وجامعة جازان ، والهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني بمنطقة جازان ، وذلك بمقر الغرف.وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري أن اللقاء استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والمواقع المناسبة لها بهدف الترويج لدى المستثمرين من داخل وخارج المملكة ودراسة أهم الفرص الاستثمارية لدى كل الجهات بما يعود بالفائدة على الجميع ويحقق رؤية المملكةً٢٠٣٠.وبين أن اللقاء يهدف للاطلاع على الفرص الاستثمارية بالمنطقة وبحث سبل تأهيل وتطوير الاستثمار بمنطقة جازان بما يتناسب مع تفعيل الاستثمار وأهميته ، والعمل لكل ما يضمن تفعيل خطط الاستثمار من خلال توفير الإمكانات والعمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات الاقتصادية والزراعية والسياحية ، وغيرها من المجالات ، فضلا عن توفر الكوادر البشرية المؤهلة ، مجدداً الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من تلك المقومات والإمكانات .// انتهى //00:10ت م0365