جيزان 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنظم نادي الصحة العامة بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة جازان اليوم دورة بعنوان "أهمية التطوع والإسهامات المجتمعية" ، وذلك في مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة الجامعية .وشارك في الدورة كل من المشرف العام على الشؤون الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور أحمد بن عبدالله السلامة ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد ، وعدد من منسوبي الجامعة والمتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة .وتضمنت الدورة العديد من المحاور حول مهارات العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية ، وبيان أهمية العمل التطوعي وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتعريف العمل التطوعي وأهدافه وحقوقه ، وكذلك مجالات العمل التطوعي ، إلى جانب التطوع في الحج ، كما اشتملت الدورة على محور المسؤولية المجتمعية للمتطوعين من حيث مشاركة المتطوعين وبناء الشراكات التطوعية ، وبناء مبادرات تطوعية فاعلة ذات أثر .// انتهى //00:15ت م0366