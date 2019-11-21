ثقافي / أهمية التطوع والإساهامات المجتمعية .. دورة تدريبية بجامعة جازان
الخميس 1441/3/24 هـ الموافق 2019/11/21 م واس
جيزان 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس
نظم نادي الصحة العامة بكلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة بجامعة جازان اليوم دورة بعنوان "أهمية التطوع والإسهامات المجتمعية" ، وذلك في مسرح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمدينة الجامعية .
وشارك في الدورة كل من المشرف العام على الشؤون الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور أحمد بن عبدالله السلامة ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد ، وعدد من منسوبي الجامعة والمتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة .
وتضمنت الدورة العديد من المحاور حول مهارات العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية ، وبيان أهمية العمل التطوعي وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتعريف العمل التطوعي وأهدافه وحقوقه ، وكذلك مجالات العمل التطوعي ، إلى جانب التطوع في الحج ، كما اشتملت الدورة على محور المسؤولية المجتمعية للمتطوعين من حيث مشاركة المتطوعين وبناء الشراكات التطوعية ، وبناء مبادرات تطوعية فاعلة ذات أثر .
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