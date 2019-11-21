أبها 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن المملكة منذ أن قامت على يد مؤسسها الملك عبد العزيز - رحمه الله - وهي تكرم رجالها المخلصين وتحترم كبارها وتقدر وتعطف على صغارها وتضع روادها الأبطال في المكان الذي يليق بهم، مشيراً سموه إلى أنه يجب الفصل بين المجتهد والمقصر في مثل هذا التكريم وهذه الاحتفالية.جاء ذلك خلال تكريمه أمس لعدد من النماذج الناجحة في منطقة عسير الذين حققوا انجازات داخل وخارج المملكة في مجالات حفظ القرآن الكريم والطب والفنون والتقنية الرقمية وجودة تنفيذ المشروعات الحيوية وذلك في متحف الجحل الأثري خلال زيارته لمركز طبب.وكرم الأمير تركي بن طلال الطالب حاتم عبدالله بن رايزه إثر حصوله على المركز الأول في مسابقة تنزانيا الدولية لحفظ القرآن الكريم وحصوله على المركز الأول في مسابقة الملك محمد السادس بالمغرب لحفظ القرآن الكريم لهذا العام.كما كرم سموه الخبير التقني الرئيس التنفيذي لشركة التحول التقني عبدالعزيز بن أحمد الحمادي نظير حصوله على جائزة أفضل مؤثر في الإعلام الرقمي عالميا ضمن قمة خبراء قوقل العالمية، فيما تم تكريم الطالبة جود بنت عبدالهادي السلماني من مدارس مواهب الوطن الأهلية بخميس مشيط نظير حصولها على الميدالية الذهبية بمعرض إينا للاختراعات بألمانيا عن اختراعها (خيمة تمويه عسكرية)، وكرم سموه اللاعبين أحمد بن سلطان الحفظي نظير حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة ألمانيا الدولية للكاراتيه عام ١٤٤٠هـ.، وفهد بن مسفر القحطاني لحصوله على الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه وتحقيقه لمراكز متقدمه في عدد من بطولات الفنون القتالية داخل وخارج المملكة.كما كرم أمير منطقة عسير فريقاً طبياً أجرى عملية معقدة لحالة تغيير المسار الدماغي لمريض في مستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب والجلطات الدماغية وجراحة الأوعية الدموية العصبية التداخلية الدكتور إبراهيم النعمي وأعضاء الفريق الدكتور سعيد آل قانع استشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة العصبية الداخلية والفنيين عبدالاله الألمعي وعبدالله عسيري ومحمد مفرح والممرضتين فاطمة المطمي ونواره اليوسف، كما كرّم سموه شركة شبه الجزيرة للمقاولات نظير جودة التنفيذ في مشروع العقبة الرابطة بين مركزي خشم عنقار و كحلا.// انتهى //00:29ت م0367