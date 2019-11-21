بريدة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسشهدت المعارض التوعوية لحملة عزيمة وطن بعنيزة، التي تنظمها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع جمعية أمان وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة وتأتي ضمن فعاليات البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات بمنطقة القصيم , حضوراً لافتاً من الطلاب في يومها الثاني .وسجلت المعارض زيارة أكثر من 200 طالب وزائر للمعارض المقامة في مركز المربي صالح بن صالح الاجتماعي، حيث يقدم مسؤولي الأجنة والمعارض المشاركة العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية والأنشطة الوقائية للزوار التي تناولت في مجملها آفة المخدرات وخطورتها وأضرارها على المجتمع كافة.كما يقدم للزوار العديد من الإصدارات التوعوية والنشرات والمطويات والإهداءات التي حملة شعار الحملة وعبارات توعوية وتثقيفية , وقد شهدت المعارض والأركان عروض الكترونية ومرئية لأفلام وثائقية تحكي المآسي التي تعرض لها الكثير من مدمني ومتعاطي المخدرات بأنواعها , وسبل الوقاية منها وتجنبها .وتبذل اللجنة المنظمة للمعارض جهود متميزة في استقبال الزوار والحرص على الاستفادة من البرامج والأنشطة التي تقدمها الجهات المشاركة وإصال الرسالة التوعوية التي جمعت بين شمولية المواد المقدمة والطرق الحديثه للعروض التوعوية.// انتهى //00:34ت م0368