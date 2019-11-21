جيزان 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم باليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من نوفمبر في كل عام وذلك عبر عدد من الفعاليات داخل مدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والمدارس .وأكد المدير العام للتعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي حرص وزارة التعليم على حماية ومراعاة الحقوق التربوية والنفسية والاجتماعية للأطفال وتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لهم داخل المدارس والروضات وأن اهتمامها بالتوسع في مدراس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال يأتي في إطار جهودها الكبيرة لتقديم التعليم الجيد وتوفير البيئة المدرسية المتميزة لهم .وعدّ الدكتور أبو هادي الأطفال الاستثمار الحقيقي للوطن والجيل الذي سيحقق رؤيته الطموحة وينبغي على جميع القطاعات الوطنية وفي مقدمتها التعليم تقديم أفضل الخدمات لهم وحمايتهم من جميع أشكال الإيذاء لتمكينهم من النجاح وتحقيق طموحاتهم التي ستنعكس إيجابياً على مستقبل وطننا ، مقدماً شكره لإدارة رياض الأطفال وجميع منسوبي الإدارة على جهودهم لخدمة أبناء وبنات الوطن.وتضمنت الفعاليات التي أقيمت احتفاء بهذه المناسبة العديد من البرامج والأنشطة حيث تضمنت معارض متخصصة عن منجزات الأطفال وأركانا تفاعلية مع الأمهات ، وعروضاً مسرحية ومسابقات للرسم والتلوين واحتفالات قدمها الأطفال مستعرضين مواهبهم ، وفقرات تعريفية بحقوق وواجبات الأطفال والخدمات التي تقدمها الدولة -أيدها الله- ووزارة التعليم لحمايتهم.// انتهى //00:44ت م0369