الرباط 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسشاركت الملحقية الثقافية السعودية أمس، في فعاليات معرض كتاب الطفل والناشئة الذي تنظمه وزارة الثقافة المغربية في دورته السادسة، تحت شعار "متعة القراءة بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني"، بمدينة الدار البيضاء المغربية ويستمر حتى 25 الشهر الجاري.وقام عمدة مدينة الدار البيضاء الدكتور عبد العزيز العمري بزيارة لجناح الملحقية الثقافية السعودية بالمعرض، حيث قدمت له شروحات عن محتوياته، وعن الدور الذي تضطلع به الملحقية في إبراز جوانب عديدة من ثقافة وحضارة المملكة العربية السعودية.وتعرض الملحقية الثقافية في الجناح أكثر من ٢٥٠ عنوان من أحدث إصدارات المكتبات العامة، والأندية الأدبية، والجامعات السعودية المختصة في ثقافة الطفل والناشئة، إضافة إلى إصدارات في مجال تربية الطفولة، ومستقبل التعليم وحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والنشر الإلكتروني.وستشارك الملحقية في فعاليات المعرض، بتنظيم ندوة علمية تتناول موضوع المكتبات التراثية بالمملكة العربية السعودية، كما تشارك بفضاء خاص بالابتكار والرسم مخصص للأطفال الصغار.ويسعى هذا المعرض إلى دعم الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، وتشجيع وتعميم القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الإطفال والناشئة، وتشجيع دور النشر على الاهتمام بكتب الطفل.// انتهى //00:54ت م0370