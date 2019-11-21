رياض الخبراء 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم، المبنى الجديد لإدارة الدفاع المدني بمحافظة رياض الخبراء .وفور وصول سموه ازاح الستار إيذاناً بافتتاح المبنى, بعد ذلك استمع سموه لشرحٍ مفصل من قبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة بالإنابة العميد محمد أبوعباة عن محتويات المبنى وطرق تلقي البلاغات, والاستدامة الدائمة لجاهزية السيارات والآليات لمباشرة إنقاذ الأرواح.بعدها شاهد سموه عرضاً مرئياً عن تجربة لمهارات التعامل مع حوادث الآبار بالتقنية الحديثة، التي يقدمها منسوبو الدفاع المدني عبر مباشرتهم للحالات المتعددة في المنازل والمزارع.وبارك سمو أمير منطقة القصيم افتتاح مبنى الدفاع المدني بالمحافظة, مشيراً إلى أن كل المشروعات التي يتم تدشينها هي إضافة ومنجز لجهود الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, والتي تسعى إلى تعزيز العمل الحكومي والمؤسسي للوصول للأهداف المنشودة, مثنياً على ما يقدمه رجال الدفاع المدني بالمنطقة والمملكة بشكل عام من جهود مباركة في انقاذ الأرواح ونشر التوعية بين أفراد المجتمع, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.وفي ختام التدشين كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عدد من مديري الجهات الحكومية بمحافظة رياض الخبراء, وعدد من منسوبي الدفاع المدني بالمحافظة المتميزين وفريق العمل.حضر التدشين وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد, ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان, ومدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة بالإنابة العميد محمد أبوعباة, ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة رياض الخبراء العقيد عبدالعزيز التميمي, وعدد من ضباط ومنسوبي الدفاع المدني بالمحافظة.// انتهى //00:58ت م0372