المدينة المنورة ٢٤ ربيع الأول 1441هـ الموافق ٢١ نوفمبر 2019م واسدشن مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي، اليوم المعرض التوعوي "محاكاة واقع " ضمن فعاليات حملة مبادرة "ليش نجازف " التي تقيمها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ضمن مبادرات "خير أمة" ويستمر أسبوعين ، وذلك في مجمع الراشد التجاري بالمدينة المنورة .واطلع اللواء الحربي والحضور على ما يحتويه المعرض من وسائل جديدة لمحاكاة الواقع لأسباب بعض الحوادث الناتجة عن المجازفات التي يرتكبها البعض ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر .وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ، أن المعرض يهدف للوصول إلى جميع شرائح المجتمع لتوعيتهم بأخطار المجازفة بشتى أنواعها تزامناً مع دخول فصل الشتاء وما يصاحبه من أخطار أثناء الاستخدام الخاطيء لوسائل التدفئة، وكذلك موسم هطول الأمطار والمجازفة بعبور الأدوية والتواجد في أماكن السيول وتجمع مياه الأمطار والأماكن المكشوفة المعرضة للصواعق الرعدية ـ لاقدر الله ـ.من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للسلامة بمدني المدينة المنورة العميد محمد بن مرعي آل قماش ، أن الدفاع المدني يسعى من إقامة مثل هذه المعارض في المجمعات التجارية التي يرتادها أعداد كبيرة من الزوار ، زيادة الوعي الوقائي وذلك عن طريق وسائل جديدة غير تقليدية مثل وضع المجسمات التي تحاكي الواقع لحوادث المجازفة ليتم إيصال الرسالة بشكل أوضح للمتلقي مما يساهم في رفع مستوى الوعي لديه والحفاظ على سلامته في أماكن تواجده .// انتهى //01:11ت م0373