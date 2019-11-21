سكاكا 23 ربيع الأول 1441هـ الموافق 20 نوفمبر 2019م واسنظم مركز عبدالرحمن السديري الثقافي في دار العلوم بمدينة سكاكا اليوم محاضرة بعنوان "الطاقة المتجددة"، ألقاها المدرب بالكلية التقنية بالجوف المهندس سلطان بن عويد الرويلي ، بحضور مجموعة من أعضاء المجلس الثقافي وعدد من أبناء وبنات منطقة الجوف .وتحدث الرويلي في مستهل المحاضرة عن نشأة الطاقة المتجددة، وكيفية استخراج الطاقة الشمسية من الخلايا الشمسية وطريقة عملها، مبيناً أن هذه الطاقة يمكن مضاعفتها وتكثيفها عند ربطها بأكثر من لوح شمسي، وكيفية الرسم البياني والتخطيط لصنع خلايا شمسية وربطها سويًا.كما تحدث عن المنظومة الشمسية وما يحتاجه المستخدم حتى يستطيع توفير مصدر كهرباء خاص عن طريق الخلايا الشمسية، مؤكداً أن المستخدم يستطيع تكوين طاقة شمسية دون الاستعانة بشركات متخصصة متى ما أصبح واعيا ومدركا لآلية عمل هذه المنظومة وبنائها، مشيراً إلى القياسات التي يحتاج لها المستخدم عند تصميمه منظومة شمسية متكاملة من خلال العمليات الحسابية لحساب احتياجه من الاستهلاك الكهربائي للطاقة .بعد ذلك أجاب المهندس الرويلي على أسئلة الحضور.وفي نهاية المحاضرة كرم مدير عام مركز الأمير عبدالرحمن السديري حسين بن علي الخليفة المشاركين بالمحاضرة .//انتهى//01:22ت م0375