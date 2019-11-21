العارضة 23 ربيع الأول لعام 1441 الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنفذ مكتب تعليم محافظةً العارضة التابع للادارة العامة للتعليم بجازان ممثلا بوحدة النشاط الكشفي اليوم دورة تدريبية بعنوان " القائد الكشفي الناجح" قدمها مساعد مفوض تنمية القيادات خالد يحي جبلي، وذلك في مقر بقاعة التدريب بالمكتب.وأوضح مفوض كشافةً العارضة حسين علي فقيهي، أن الدورة تهدف إلى عرض بعض التجارب الناجحة في قيادة الوحدات الكشفية، وصفات القائد الناجح ، وأساليب وطرق للرقي بالوحدات الكشفية.// انتهى //01:23ت م0376