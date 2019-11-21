جدة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأقامت المديرية العامة لحرس الحدود اليوم ، برنامج المدرب المعتمد في الحوار الحضاري، ضمن مبادرة من مركز الملك عبدالعزير للحوار الوطني، وبموافقة معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.وأوضح المتحدث الإعلامي للأكاديمية الرائد محمد بن أحمد الثقفي، أن البرنامج استمر أربعة أيام، تأهل من خلاله 84 مدرباً ومدربه من منسوبي ومنسوبات حرس الحدود، وهدف إلى الإسهام في نشر ثقافة الحوار الحضاري، والإهتمام بالشأن الحواري الأصيل مع الثقافات والحضارات العالمية لتكون واقعاً ملموساً، سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.يذكر أن البرنامج كان بتنسيق من مشرفة ومنسقة البرامج لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة مكة المكرمة عضو اللجنة النسائية للتوعية بحرس الحدود الدكتورة منيرة بنت صالح العكاس، وقدمه عدد من المحاضرين المتخصصين من مركز الحوار للتدريب، حيث قدم حقيبة تنمية مهارات الإتصال في الحوار عبداللطيف بن زاهر الشهري، وقدما كلًا من الدكتور عبدالله بن سعيد التركي فاطمة بنت مصلح القحطاني حقيبة المدرب المعتمد في الحوار الحضاري، والتي تضمنت عدداً من المحاور منها: تعريف الاتصال، وسائل وطرق الإتصال الفعّال، أهمية الحوار الحضاري، أهدافه، طرق نشره، نظرياته، موقف الإسلام من الحوار الحضاري، ودور المملكة الريادي في الحوار الحضاري.// انتهى //01:29ت م0377