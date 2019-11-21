الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشروع «بوابة الدرعية»الملك يعيد الدرعية إلى ماضيها ويفتح أبوابها للمستقبلخادم الحرمين يفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى بحضور ولي العهدالملك: اكتتاب أرامكو سيتيح للمستثمرين المساهمة في الشركة الرائدة عالمياًالملك: سنواصل جهودنا لتمكين المرأة وإيجاد فرص عمل وخفض معدل البطالةخادم الحرمين: مستمرون في الإنجازات عبر رؤية 2030.. ويدنا ممدودة للسلام .. قضينا على التطرف وعاد المجتمع للوسطيةخادم الحرمين يشكر وزير الصحة على الجهود في مجال التحول الرقميولي العهد يستقبل وزير الدفاع بكوريا الجنوبيةفيصل بن مشعل يرعى مؤتمر "الشيخ السعدي آثاره العلمية والدعوية"خالد الفيصل ينقل تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي في وفاة سلطان بن زايدالمملكة تشارك في اجتماعات الدورة العربية للتعاون الفضائيالمملكة ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب«التحالف»: لا صحة لادعاء ميليشيا الحوثي إسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15)النائب العام يستعرض التعاون الثنائي مع نظيره المصريالعثيمين يعرب عن قلقه إزاء تصاعد التعصب الديني وخطاب الكراهيةالربيعة: استقرار حالة التوءم السيامي الليبيمواجهات دامية في مختلف المدن ومروحيات تطلق النار على المتظاهرين"الأوروبي" يؤكد أهمية تنفيذ اتفاقية الرياض بشأن اليمناستنفار حوثي تحسباً لانتفاضة شعبيةإسرائيل تهاجم مستودعات فيلق القدس في سوريةاحتجاجات العراق خلّفت آلافاً من المعوقين// يتبع //06:02ت م0003