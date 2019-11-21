نيويورك 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسدعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون أمس إلى وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا وقف التصريحات والإجراءات غير المسؤولة التي قد تزيد من تعقيد الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.وأكد تشانغ جيون خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، على ضرورة وقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا، ووقف هدم منازل الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.وذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 ينص على أن النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، تتعارض مع القانون الدولي، مشيرا إلى أنه في مواجهة الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي المؤلم، يجب على جميع الأطراف الامتناع عن تصعيد التوتر والمواجهة، والتوقف عن إضافة تعقيدات جديدة إلى القضية الفلسطينية.وقال إن الصين تشعر بقلق عميق إزاء الاضطراب الذي طال أمده في الحالة الفلسطينية-الإسرائيلية، وفي الآونة الأخيرة، تصاعد العمل العسكري، متسببا بوقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وما تزال النشاطات الاستيطانية تتقدم، محذرا من أن ذلك يقوض آفاق حل الدولتين بشدة.وأضاف أنه لا بد من وقف جميع التصريحات والإجراءات التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتوافق الدولي في هذا الشأن، والتمسك بالهدف العام المتمثل في حل الدولتين.// انتهى //06:44ت م0008