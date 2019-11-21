طرابلس 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة على لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع آمر قوة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الوفاق محمد الزين لبحث الوضع الأمني بالمناطق المكلفة بها القوة وآخر المستجدات في العاصمة طرابلس، موضحةً أنه تم تحديد الاحتياجات اللازمة للقوة بما يمكنها من القيام بالمهام المكلفة بها.وأشارت الصحف إلى القرار الذي أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة للإعداد والإشراف على ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية في ليبيا، مشيرةً إلى أن اللجنة المشكلة الإعداد والإشراف على ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية تحت رعاية مجلس النواب على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وتطرقت الصحف إلى بيان القيادة العامة للجيش الذى شدد على أن أي مسار سياسي أو اقتصادي لمعالجة الأزمة الراهنة في ليبيا لن ينجح قبل حسم المسار الأمني والعسكري، مؤكدةً أن الشعب الليبي لن يتحمل المزيد من تدوير مراكز القوى التي عدتها السبب وراء تمدد الإرهاب وتمويله وتمكين الميليشيات من حكم البلاد.ونوهت الصحف إلى أوضاع النازحون الذين هربوا من جحيم القصف إلى مآسي الإيواء، مشيرةً إلى أن الحرب في العاصمة طرابلس تؤرق مضاجع المدنيين الذين نزح أكثر من 128 ألف منهم من منازلهم، هربًا من قذيفة أو شظية قد تودي بحياتهم؛ غير أن وضع هؤلاء في المناطق التي هربوا إليها بات صعبًا للغاية، إذ تقطعت بهم السبل بعيدًا عن مواقع عملهم ومدارس أبنائهم.وعرجت الصحف على لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، موضحةً أنه تم القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا وأن الجانبين توافقا على ضرورة تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع على نحو شامل ومتكامل يتناول مسارات وجوانب الأزمة الليبية.// انتهى //08:53ت م0012