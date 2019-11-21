جدة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من أتربة مثارة و نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والجموم، وخليص، ورابغ.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة عصراً.// انتهى //09:05ت م0014