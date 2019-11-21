أحد المسارحة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسيُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان غداً، درسين علميين الأول بعنوان "شرح كتاب التوحيد" يلقيه عيسى مدخلي والثاني بعنوان" شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة" يلقيه الدكتور محمد قحل، ومحاضرة دعوية يلقيها الدكتور سلطان العثمان بعنوان "منهج الإمام البخاري في صحيح "، وذلك بجامع الدحمان بالمحافظة.ويأتي الدرسان والمحاضرة ضمن فعاليات برنامج النهر الجاري الذي ينفذه المكتب حالياً.// انتهى //10:13ت م0025