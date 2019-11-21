ينبع 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسزار معالي أمين المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي أمس، بلدية ينبع اطلع خلالها على الخدمات التي تقدمها البلدية في سبيل التطور العمراني.واستمع معاليه لشرح مفصل من رئيس بلدية ينبع فهد المشعان، عن آلية سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها والجهود التي تقوم بها البلدية في مجال تنفيذ تلك المشروعات والرقي بالخدمات البلدية والتطور العمراني لمدينة ينبع.كما زار أمين المدينة المنورة عدداً من الأحياء السكنية بالمحافظة، إضافة إلى سوق الأسماك بالمحافظة وسوق الخضار المواشي.// انتهى //10:18ت م0027