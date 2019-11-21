نجران 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلةً بكلية الطب أمس، مبادرة توعوية مجتمعية بعنوان "الأمراض والحماية من الإشعاع"، وذلك في مقر مجمع مدارس الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.وتأتي المبادرة في إطار ما تقدمه الجامعة من خدمات مجتمعية تهدف إلى تنمية المجتمع ورفع قدرات أفراده وتوعيتهم بماهية الأمراض الفتاكة والمزمنة وطرق الحماية من الإشعاع.وتضمنت المبادرة عدداً من المحاضرات التوعوية تناولت مرض السرطان، والأمراض المزمنة، و أنواع الأشعة، والمبادئ الأساسية للوقاية من الإشعاع المؤين، والقواعد المهمة لحماية الإنسان منه، بالإضافة إلى معرض مصاحب عن الأغذية الصحية.// انتهى //10:23ت م0029