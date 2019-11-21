بريدة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم أمس، في نهاية المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن" تأهيل 1036 مواطناً ومواطنة بتنفيذ عدد 51 برنامجاً تدريبياً تم تنفيذها في الكليات التقنية للبنين ببريدة وعنيزة والرس والمذنب، وكليات التقنية للبنات في بريدة والرس والبدائع، والمعاهد الصناعية الثانوية بعنيزة والرس والمذنب والعمارة والتشييد برياض الخبراء.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم محمد بن صالح المذن أن البرنامج أسهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية والفنية، والتطوير الذاتي، ونشر ثقافة المهن بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية، إضافة إلى التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في إجراء الصيانة السريعة.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أطلقت برنامج التدريب المجتمعي "أتقن 5" في جميع مدن ومحافظات المنطقة .// انتهى //10:25ت م0030