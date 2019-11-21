نجران 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة و أخذ الحيطة والحذر، وذلك على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تشير لتوقعات تعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتأثر بها عدد من المناطق خلال الفترة القادمة من بينها منطقة نجران.ودعت إلى اﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم المواقع الخطرة والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.وشددت في الوقت نفسه على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع اﻻرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقه نجران، عملت على اتخاذ كافة الإجراءات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية والآلية من خلال المتابعة المستمرة، وبرامج التدريب على رأس العمل، كما جهزت كافة الإدارات والمراكز وفرق الإنقاذ، والإنقاذ المائي والغواصين بمعدات الإنقاذ والغوص والقوارب، لمواجهة أي طارئ لا سمح الله، داعياً لأخذ الحيطة والحذر، ومتمنياً للجميع السلامة.// انتهى //10:25ت م0031