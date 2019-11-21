نجران 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساختتمت الكلية التقنية بنجران أمس، برامج التدريب المجتمعي "أُتْقِن" بمرحلته الخامسة، الذي استمر أربعة أسابيع، مستهدفاً جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.وأكد المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن البرنامج يهدف إلى تحقيق المسئولية الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانيات المادية المتوفرة في الوحدات التدريبية لخدمة المجتمع، انطلاقا من دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل المواطنين والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني لديهم.وأبان أنه تضمن حزمة من البرامج التدريبية في مجالات مبادئ الكهرباء، والتمديدات المنزلية، وصيانة السيارات، و الجوال، و الحاسب الآلي ،و الأمن السيبراني ، و الشبكات السلكية واللاسلكية ، والدعم الفني ، والتصميم بالفوتوشوب ، والإليستريتور.وأشار آل عتيق إلى أنه تم تنفيذ الدورات التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً، و كانت مدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، اكتسب خلالها المتدربون مبادئ المهارات الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، وأشرف على البرامج مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية.// انتهى //10:30ت م0032