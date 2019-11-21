مكة المكرمة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساحتفت مكتبة الحرم المكي الشريف ممثلة بالقسم النسائي أمس، بفعاليات اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، مستضيفة عدداً من أطفال الروضة العاشرة بمكة، وذلك في مقر القسم النسائي بالمكتبة.وبدأت الفعالية بعرض مرئي تعريفي عن مكتبة الحرم المكي الشريف، تلاه فقرة مسرح العرائس الذي قدم من خلاله قصص مشوقة ذات معنىً وقيم إسلامية راسخة، حيث شارك الأطفال فيها للتعبير عن هواياتهم بالرسم والألوان.// انتهى //10:31ت م0033