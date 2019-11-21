الخبر 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسعقدت الهيئة السعودية للمهندسين أمس، اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية السادسة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد الشهراني، ومنسوبي الهيئة وذلك في فندق المريديان بالخبر.وأقرّت الجمعية العمومية الاستثنائية للهيئة السعودية للمهندسين الخطة الإستراتيجية، ولائحة تنظيم العمل الداخلي، وذلك بعد تصويت الأعضاء بالموافقة على ما تم طرحه.وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في كلمته خلال الاجتماع أن ما جاءت به رؤية المملكة 2030 لجميع القطاعات، يُعدّ حراكاً ونشاطاً كبيراً في أنظمتها، مشيداً بدور هيئة المهندسين في تنظيم القطاع الهندسي، مبيناً أن الهيئة عملت على تطوير منظومة العمل لديها وتصحيح الأنظمة والإجراءات، بالإضافة إلى إطلاقها العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج، لتحقيق أهداف الرؤية.وأوضح أن أبرز القرارات واللوائح والأنظمة التي صدرت عن الهيئة السعودية للمهندسين، تشكيل لجنة الاعتماد المهني، وبدء مزاولة أعمالها بتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، واعتماد اختبار أساسيات الهندسة والعمارة، بالإضافة إلى إطلاق وتدشين مآمير ضبط لتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وإصدار معايير المزاولة، وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتأسيس مجلس أمناء لمركز التحكيم الهندسي، وتنظيم العديد من الاجتماعات وورش العمل، للوصول إلى نتائج إيجابية ومتميزة، تنعكس على بيئة العمل الداخلية للهيئة، وتطوير العمل المهني والهندسي.وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أنه نتج من تلك القرارات والأنظمة زيادة أعداد المتقدمين لاختبار أساسيات الهندسة والعمارة إلى 700 مهندس وطالب، ما أسهم في ازدياد عدد المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة وتفوقهم على جميع الجنسيات الأخرى الملتحقة بالهيئة.ونوه بأن الهيئة دربت أكثر من 5 آلاف مهندس في أكثر من 200 دورة، كما تم تنفيذ 80 دورة مدعومة و 137 تخصصية، إلى جانب تدريب 800 مهندس في 35 دورة في إدارة المشاريع الاحترافية، وكذلك تدريب 300 مهندس في 14 دورة عن كود البناء السعودي، كما أقامت الهيئة أكثر من 34 فعالية مختلفة في عدد من مناطق المملكة.بدوره، قال أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري، أن الاجتماع يُعقد بهدف بناء مستقبل أفضل للهيئة، مبيناً أن ما تم إنجازه من الخطة الإستراتيجية، واللائحة التنظيمية للعمل الداخلي في الهيئة خلال الفترة الماضية، هو عبارة عن ثمرة جهود متواصلة، شارك بها أعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة من ذوي الخبرة، من أجل الخروج بخطة ونتائج تواكب رؤية المملكة 2030 ومتطلبات العصر.وأشار المهندس الشمري إلى أتمتة شركات العقود المؤقتة، وإطلاق المرحلة الثانية والثالثة من ربط المهن الفنية، وتدشين خدمة الاعتماد الآلي للفنيين، وكذلك إطلاق خدمة اعتماد مدرب، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة، ومنصة مؤهل.وبين أن تدشين نظامي الأرشفة والموارد البشرية والمشتريات الإلكتروني، وإطلاق خدمة نذير الإلكترونية التي تساعد الهيئة في تحديث بيانات الأعضاء من مهندسين وفنيين واخصائيين، إضافة إلى إطلاق نظام الفعاليات، يأتي لتوثيق الفعاليات الخاصة بالهيئة.وأضاف المهندس الشمري أن الهيئة أتمت الربط الإلكتروني مع عدة جهات رسمية منها، وزارة الشؤون البلدية والقروية في تصنيف المقاولين وتأهيل المكاتب الهندسية، وأمانة الرياض، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز قياس، ووزارة الإسكان، ومركز المعلومات الوطني، وخدمة "سداد"، مؤكداً أن الهيئة تعمل حالياً على الربط الإلكتروني مع أمانة جدة، ووزارة العدل، ومركز الاسناد والتصفية، وتوحيد منصات التوظيف على مستوى المملكة.ونوه الأمين العام إلى أن الهيئة تعمل على كل ما من شأنه تطورها لصالح المهنة والمهندس، من أجل بيئة هندسية مهنية سعودية راقية ومتميزة، مؤكداً أن هذه الجهود والإنجازات لم تأت إلا بتظافر أعضاء الهيئة من المهندسين وتعاونهم معها.// انتهى //10:36ت م0034