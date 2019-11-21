الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واستحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تنظم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر 2019م، "ملتقى أسبوع الجودة التوعوي"، وذلك في فندق الكراون بلازا ومقر الهيئة في مدينة الرياض.ويسعى الملتقى الذي يستهدف المهتمين بالجودة في القطاع الصحي والجودة بشكل عام، إلى تعزيز ثقافة الجودة وتبادل الخبرات والاستفادة من قصص النجاح مع المنشآت الحكومية وبعض المنشآت الدولية التي تُعنى بالصحة وتحسين الجودة في العمليات والخدمات.ويصاحب الملتقى 4 ورش عمل سيتاح التسجيل فيها قريباً، كما سيخصص للمؤتمر الرئيسي 8 ساعات تعليم طبي مستمر، ولورش العمل 4 ساعات تعليم طبي مستمر.// انتهى //10:42ت م0035