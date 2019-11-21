ضمد 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسيُنفذ فريق بصمة التطوعي بمركز الشقيري في محافظة ضمد، التابع لجمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان السبت القادم، مبادرة تطوعية بعنوان " الشقيري أجمل ".وأوضح رئيس مركز الشقيري سمير بن مسفر الغامدي أن المبادرة التي يشارك بها أكثر من 200 متطوع، تأتي ضمن برنامج أنامل العطاء بإشراف جمعية الرواد الشبابية بجازان، وتهدف لتعزيز مشاركة كافة الأحياء بالشقيري، والمساهمة في معالجة التشوهات وتحسين المنظر العام لرسم صورة جمالية ونشر ثقافة الحفاظ على النظافة والممتلكات العامة.// انتهى //11:35ت م0051