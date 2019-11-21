حفر الباطن 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنظم مركز التنمية الأسرية "ألفة" التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن أمس، دورة تدريبية بعنوان "مهارات القيادة" للجنسين قدمها المدرب عبد المجيد بن عواد العنزي، بحضور 80 مستفيداً ومستفيدة، وذلك في مقر المركز بالمحافظة.وأكد مدير العلاقات والإعلام بالمركز نايف الشريهي، أن هذه الدورة تأتي ضمن أهداف المركز للاهتمام بالأسرة والمجتمع وتطوير الذات، مشيراً إلى أن المشاركين سيصحلون على شهادة حضور معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأوضح بأن الدورة تناولت عدة محاور أبرزها: التدريب على المبادرة باتخاذ الموقف القيادي، كيفية قيادة الوقت بفعالية، مهارات التواصل مع الأخرين، تطبيق مهارات سكامبر للتفكير الابداعي، تنمية تقدير البعد الرسالي في العمل الخيري.// انتهى //11:36ت م0052