نجران 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسشكلت جامعة نجران ممثلةً بعمادة السنة التحضيرية اليوم، عدداً من الفرق التطوعية بالتعاون مع وحدة الأنشطة الطلابية، وذلك لتنفيذ عدداً من الأعمال التطوعية، تزامناً مع فعاليات الملتقى العمل التطوعي بالجامعة.وتشمل قائمة الأعمال التطوعية، حملة لنشر ثقافة العمل التطوعي بين طلاب الجامعة، وحملة توعوية للتعريف بأهمية ترشيد المياه، إضافة إلى مبادرتي "سفراء الابتسامة" و "عين على نجران".وحث عميد عمادة السنة التحضيرية الدكتور عبدالعزيز عسيري الطلاب على المشاركة الفعالة في الأعمال التطوعية خلال الملتقى التطوعي بما يخدم الوطن والمجتمع لتحقيق أحد أهداف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والمتضمن تسجيل مليون متطوع.كما أقامت العمادة محاضرة بعنوان " التطوع ...خير ونماء "، هدفت إلى تعريف الطلاب بمفهوم العمل التطوعي وأهميته للفرد وللمجتمع، تناولت أشكال الأعمال التطوعية المختلفة، وبعض الشروح حول وضع العمل التطوعي داخل المملكة، والإقبال المتزايد على الأعمال التطوعية، وكيفية المشاركة فيها مع تقديم بعض النماذج المشرقة للعمل التطوعي داخل المملكة وخارجها.// انتهى //11:40ت م0053