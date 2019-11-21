حائل 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأثنى مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، على الدور الذي تقوم به الفرق التطوعية بمختلف تخصصاتها وما تحقق على مستوى خدمة المجتمع من خلال جهودهم الإنسانية في مختلف الحوادث .وأكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المديرية بحائل بحضور قادة الفرق التطوعية بالمنطقة، أهمية تنظيم العمل التطوعي لتحقيق الفائدة المرجوة .وناقش الاجتماع مشاركة فرق المنطقة التطوعية في فعالية اليوم العالمي للتطوع يوم الخميس 8 / 4 / 1441هـ ،ومدى الاستفادة من الفعالية .// انتهى //11:41ت م0054