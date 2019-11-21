الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنوه معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - تحت قبة مجلس الشورى أمس في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس .وقال معاليه :" إن خطاب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - يؤكد حرص الدولة على الاستمرار في جهودها للارتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في القطاع الصحي، ورفع جودتها من خلال برامج الإنفاق والتطوير ونشر مفاهيم الوقاية ضد المخاطر الصحية ".وأشاد الدكتور القاسم بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لمسيرة التنمية التي تشهدها المملكة والعناية بشؤون المواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وفتح مجالات اقتصادية جديدة.//انتهى//11:45ت م0055