عنيزة 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلةً بقسم الطفولة المبكرة أمس، الملتقى العلمي الثاني للطفولة المبكرة ٢٠١٩، تحت شعار "الطفولة ثروة وطن"، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، وذلك بمسرح مؤسسة عبدالعزيز العوهلي الخيرية.وشهد الملتقى تقديم عدداً من أوراق العمل التي تخص الجوانب النفسية والتربوية لفئة الطفولة المبكرة، كان من بينها ورقة عمل بعنوان "كيف تعزز السلوك الإيجابي عند طفل الروضة"، إضافة إلى ورقة عمل أخرى بعنوان "مبادرة إذاعة بلا ورق"، تلا ذلك جلسة حوارية بعنوان "الطفولة المبكرة ثروة ومستقبل الرؤية".كما تناول الملتقى ورقة عمل بعنوان "مهارات التواصل مع الأطفال"، و "خطة تعديل السلوك لمرحلة الطفولة المبكرة"، ثم خُتم الملتقى بطرح التوصيات من قبل اللجنة العلمية، وتكريم المشاركات.// انتهى //11:58ت م0057