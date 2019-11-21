القصيم 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسعقدت كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية بجامعة القصيم، اللقاء العلمي الثالث بعنوان "الأبحاث اللغوية والمجتمع بين الشهود والغياب".وتناول المتخصصون قضايا نظرية وإجرائية تخصّ علاقة اللغة بالمجتمع ووضع اللسانيات الاجتماعية في البلاد العربية.وقدم خلال اللقاء مداخلة بعنوان: "أبحاثنا اللغوية، نوابض مجتمعية أم فوائض ذهنية ؟ "، تطرقت إلى المسارات الرئيسة للأبحاث اللغوية،وأخرى بعنوان "المشهد اللغوي: موضوعات ومقاربات، والسعي إلى تقديم "المشهد اللغوي".// انتهى //11:59ت م0058