طوكيو 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واستراجعت الأسهم اليابانية اليوم بفعل مخاوف حيال إرجاء اتفاق "المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لكن الخسائر تقلصت بعد أن ذكرت تقارير أن أكبر مفاوض صيني أبدى تفاؤله إزاء استمرار إمكانية إبرام الاتفاق.ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.5 في المئة إلى 23038.58 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أول نوفمبر، بعد جلسة متقلبة.وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا معظم الخسائر التي تكبدها في المعاملات المبكرة ليغلق منخفضًا 0.1 في المئة عند 1689.38 نقطة.// انتهى //12:05ت م0061