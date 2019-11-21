رام الله 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ما عدته الرئاسة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأً تاريخيًا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث.وسلطت الضوء على تأكيدات مجلس الوزراء الفلسطيني أن قرار الإدارة الأمريكية بتشريع الاستيطان شكل صدمة ارتدادية للنظام العالمي والشرعية الدولية، وهو دليل على أن الإدارة الأمريكية لا تظهر أي التزام بالقانون الدولي أو الأمن الإقليمي أو حقوق الإنسان أو حتى مصالحها الذاتية.وأوردت صحف فلسطين خبر إغلاق سُلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس المحتلة لمدة ستة أشهر.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن الإدارة الأمريكية أصبحت لا تتردد في تكريس عدم أهليتها للسلام ونواياها المعادية لشعبنا، فالصوت الأمريكي ليس داعمًا للسلام بل صوت محرض ضد الشعب الفلسطيني ومشجع لإسرائيل للمضي قدمًا في الضم غير القانوني لأرضنا.ونشرت صحف هذا اليوم ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع عدد القتلى من القوات الإيرانية والمسلحين الموالين لها وقوات النظام جراء الضربات الإسرائيلية المكثفة على مواقع عسكرية في دمشق وريفها في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس إلى 24 قتيلًا.// انتهى //12:12ت م0065