الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساستقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس إفجوستيديس .ورحب معاليه بالسفير القبرصي ناقلاً له تحيات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.واستعرض معاليه خلال الاستقبال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها خاصةً فيما يتعلق بالعلاقات البرلمانية.كما استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تشيرفوني.وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي من خلال لجان الصداقة مع مختلف المجالس والاتحادات البرلمانية لتبادل وتقريب وجهات النظر وتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق بما يسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي لاسيما على الصعيد البرلماني .// انتهى //13:25ت م0103