الخليل 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم فتاةً فلسطينيةً جامعيةً من بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.وقال الناشط محمد عوض في الخليل إن جيش الاحتلال اقتحم بلدة بيت أمر وداهم منزل عائلة الفتاة لين عاكف سعيد عوض -وهي طالبة في جامعة بولتكينك فلسطين-، وعبث بمحتوياته واستولى على أجهزة حاسوب وهواتف نقالة، قبل أن يعتقلها وينقلها إلى مركز "عصيون".// انتهى //13:27ت م0104