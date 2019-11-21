الدمام 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، عن إطلاق الدورة السادسة لمهرجان أفلام السعودية في الـ 9 من إبريل المقبل، ويستمر لمدة سبعة أيام.وأوضح مدير المهرجان أحمد الملا، أن الدورة ستتضمن عددًا من المبادرات النوعية لدعم صناعة الأفلام وعقد شراكات فاعلة لتنمية مستوى إنتاج الأفلام السعودية من أجل التعريف بالأفلام، وتشجيع المبدعين وتطوير ثقافة صناعة الأفلام السعودية بشكل عام، مشيرا إلى أن المهرجان يسعى إلى خلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين، ضمن خطة على مدار العام تقدم العديد من الفرص لأصحاب المواهب في صناعة الأفلام للتعلم مباشرة من أجود الممارسين المحليين والعالميين، كما يوفر لهم البنية التحتية لعرض أفلامهم والتواصل مع الجمهور.ويعد المهرجان أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية التي أطلقتها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، حيث يسعى منذ دورته الأولى عام 2008م لتحريك صناعة الأفلام وتعزيز الحراك الثقافي في المملكة وتوفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين بصناعة الأفلام.وقد قام المهرجان في دورته الخامسة الماضية بطباعة عدد من الكتب المعرفية في صناعة الأفلام، فيما استضاف المهرجان دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت للاستفادة من التجارب السينمائية فيها، واستقطاب مجموعة منتقاة من أفلامها للعرض ضمن برنامج المهرجان، في حين تعاقد المهرجان مع نخبة من أشهر صناع المحتوى والأفلام لإقامة ورش تدريبية مكثفة توفر المحتوى العلمي والتقني اللازم لتطوير مستوى صناعة الأفلام على جميع الأصعدة، إضافة إلى استضافة شخصيات بارزة من مجال صناعة السينما للمشاركة في ندوات الحوار.// انتهى//13:28ت م0105