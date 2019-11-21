نجران 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري أمس، فرع العمل والتنمية الاجتماعية ومكتب العمل والضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية بمحافظة حبونا، وتابع سير العمل ومدى ملائمة وجودة الخدمات المقدمة.والتقى الدوسري محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان وناقش معه الموضوعات المتعلقة بعمل فرع العمل بالمحافظة وسبل تطويرها بما يحقق الهدف المنشود لخدمة المواطن والمقيم وتيسير معاملاتهم وفق أعلى معايير السلاسة والدقة والجودة.كما اجتمع الدوسري بمنسوبي ومجلس إدارة الجمعية الخيرية بالمحافظة ،وناقش معهم ما يتعلق بخدمة مستفيديها ، مشدداً على تكثيف الجهود لخدمة المجتمع .من جهة أخرى رافق مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنجران مفتشي اللجنة الوطنية للتوطين بالمحافظة أثناء جولتهم على بعض المحلات التجارية ، للتأكد من تطبيق نظام التوطين في المنشآت الخاضعة للتوطين، مشيداً بما شاهده من تنظيم ومستوى عالٍ في أداء العمل من قبل منسوبي فرع الوزارة والوحدات المختلفة بالمحافظة.// انتهى //13:32ت م0107