الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسينطلق غدًا "موسم الدرعية" المرتقب الذي سيشهد العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة والمختلفة، ليستهدف أكثر من مليون زائر طوال فترة الموسم الذي ينتهي في 21 ديسمبر 2019.وستسهم القيمة العالية للأسماء العالمية المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية المرتقبة في موسم الدرعية، لجذب أنظار العالم نحو المملكة كوجهة عالمية تضاهي أقرانها من دول العالم، فضلًا عن تمكين الشركات السعودية من نقل الخبرات الدولية إلى بلادنا، بما يسهم في تحقيق أحد أهم أركان رؤية المملكة 2030م.وسيشهد "موسم الدرعية" الذي يقام في أراضي المنطقة التاريخية التي تحمل إرثًا تاريخيًّا والنقطة التي انطلق منها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- مؤسسًا وموحدًا لأرجاء الجزيرة العربية تحت راية التوحيد، غدًا أولى الفعاليات الرياضية في هذا الموسم بانطلاق "سباق الفورمولا إي" على ميدان حلبة الدرعية، بمشاركة نجوم سباقات السيارات ويستمر لمدة يومين .وفي السابع من ديسمبر المقبل سيكون زوار الدرعية على موعد مع "نزال الدرعية التاريخي" للملاكمة في اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين الملاكمين، البريطاني آنتوني جوشوا والمكسيكي آندي رويز، مع نزالات أخرى تسبق هذا الحدث، لتشهد الدرعية في الفترة من 12 وحتى 14 ديسمبر 2019 بطولة كأس الدرعية للتنس التي سيشارك بها 8 لاعبين عالميين من الطراز الرفيع ، فضلًا عن وجود نخبة من الفرسان العالميين في مهرجان الدرعيّة للفروسية الذي سيقام خلال الفترة الممتدة بين 12-14 و19-21 ديسمبر.ومن المنتظر أن يستقطب "موسم الدرعية" عشرات الآلاف من السياح الأجانب، حيث يرفع من معدّل حجوزات الفنادق بنسبة تبلغ نحو %54، وتشير الإحصائيات المتوقعة إلى تجاوز مشاهدة فعالياته المختلفة حاجز الـ 50مليون مشاهدة، إضافة إلى ذلك، سيحيي نخبة من الفنانين العالميين في مهرجان الدرعيّة مجموعة من الحفلات الموسيقية الفريدة التي تمثل جزءًا من موسم الدرعية الرياضي الترفيهي، حيث ستقوم فرقة "إماجن دراغونز" بإطلاق المهرجان من خلال إحياء حفلها الغنائي بعد انتهاء سباق اليوم الأول من سباق فورمولا إي الدرعية في 22 نوفمبر .كما سيتيح موسم الدرعية المجال لأكثر من 150 شركة محلية للعمل فيه ونقل الخبرات العالميّة إليها، وهو ما يوفّر العديد من فرص العمل للشباب والشابات، إضافة إلى قرابة 1000 فرصة عمل تطوعية لتنظيم هذه الفعاليات، فضلًا عن تخصيص مساحات شاسعة من مواقف السيارات للزوار تبلغ نحو 10 ألاف موقف (مواقف جامعة الملك سعود)، حيث سيتمكّن الجماهير من حاملي التذاكر العامة من ركن سياراتهم في مواقف جامعة الملك سعود واستخدام الحافلات للانتقال إلى موقع موسم الدرعية بكل يسر وسهولة، مع إتاحة الفرصة لحاملي الفئات الأعلى من التذاكر للوصول بسياراتهم نحو الموقع، إذ تتوفر لديهم خدمة ركن السيارات من قبل العاملين في موسم الدرعية.وبمساحة تبلغ 130 ألف متر مربع وطاقة استيعابيّة تصل إلى 30.000 زائر يوميًّا ستكون "واحة الدرعيّة" الوجهة الترفيهيّة الأولى لشتاء الدرعيّة المميّز بمعالم بارزة كـ"عجلة الدرعية" التي ستضيء سماء المدينة، وبأقسامها الأربعة:الطبيعة، الخيال، الانعكاس والاندفاع، وإلى جانب الواحة ستبرز "تجربة البجيري" بقسميها (الدرعيّة ديزاين- المطاعم الفاخرة)، باستقطابها نخبة المصمّمين للأزياء الفاخرة ومجموعة من أشهر المطاعم العالميّة .الجدير بالذكر، أن تذاكر جميع الفعاليات والأنشطة الترفيهية في موسم الدرعية تتوفر عبر الموقع الإلكتروني:www.diriyahseason.sa .// انتهى//13:34ت م0108