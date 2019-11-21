ينبع 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسكرم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أمس، المشاريع الفائزة بمعسكر ريادة لتطوير مهارات رواد الأعمال الذي أقامه معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية بينبع, بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع مراد العروي ومدير فرع معهد رياد الأعمال الوطني "ريادة" أحمد النزاوي.ويهدف المعسكر إلى تنمية وتطوير رواد ورائدات الأعمال وإكسابهم المهارات اللازمة لتطوير ونمو مشاريعهم وكذلك تزويدهم بأهم الوسائل والسبل الحديثة لنجاح رواد الأعمال، كما يعد المعسكر أحد البرامج التي تقدمها ( ريادة ) بالشراكة مع غرفة ينبع خلال فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2019م.// انتهى //13:39ت م0112