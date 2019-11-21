سكاكا 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واسواصلت الأنشطة الثقافية المصاحبة لمعرض الكتاب الخامس بجامعة الجوف فعالياتها، بإقامة محاضرة بعنوان "العلاقة بين الثقافة والفنون" قدمها مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالجوف خالد بن عبدالرحمن العيسى.وأكد العيسى خلال المحاضرة مساء أمس أن الثقافة صقل للنفس والمنطق أما الفنون موهبة يتمسك بها الفرد من خلالها التعبير عن ثقافته، فهي لغة مشتركة بين شعوب العالم من خلالها إيصال الثقافة إلى الشعوب الأخرى.وسلط الضوء على واقع المشهد الثقافي والفني المحلي، مشيراً إلى أهمية تطوير الثقافة والفنون وتعزز الرسالة الثقافية وإبراز المواهب الإبداعية.// انتهى //13:41ت م0114