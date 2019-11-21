الرياض 24 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 21 نوفمبر 2019 م واستُنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، وبالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" مُلتقى (الإدراج)، الأحد القادم بمقر الغرفة الرئيسي، بحضور معالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، والمدير التنفيذي لـ"تداول" المهندس خالد الحصان.وسيناقش الملتقى متطلبات الطرح في السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية، وسيستعرض فرص السوق المالية والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية، وذلك لدعم الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة.وبين عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير أن محاور المُلتقى تتضمن نظرة عامة عن السوق المالية السعودية، والتغيرات في السوق المالية السعودية، والانضمام للمؤشرات العالمية وتأثيرها على الشركات المدرجة، ومشاركة المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين، والدور الحكومي في دعم أجندة الإدراج.وأشار إلى أن لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة تسعى إلى تقوية الصلة مع المسؤولين والجهات المسؤولة ذات العلاقة في قطاع الاستثمار والأوراق المالية، لتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين مسؤولين الحكوميين وقطاعات المجتمع الاقتصادي، في لعب دور كبير من أجل تحقيق حضور مميز ومشاركة فعالة للغرفة في صناعة القرارات الحكومية.ودعا الساير قطاع الأعمال من المهتمين في هذا الجانب، لحضور الملتقى والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها المسؤولين والخبراء في الأسواق المالية.// انتهى //13:42ت م0115